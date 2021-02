En HD-versjon av Legend of Mana kommer i juni

Du ser på Annonser

Square Enix byr på herlig retro og skal slippe en HD-utgave av Legend of Mana til PC, PlayStation 4 og Switch. Spillet byr på oppusset musikk og grafikk for å føles freshere i dag.

Originalt ble det sluppet til PlayStation i 1999 og fikk gjennomgående gode anmeldeleser og solgte bra. Legend of Mana HD slippes den 24. juni og med det finnes nå fem spill i serien lett tilgjengelige; Secret of Mana fikk en oppusset utgave i 2018, Collection of Mana ble sluppet eksklusivt til Switch i 2019 og i fjor fikk vi Trials of Mana.