En interaktiv strømmeserie om Borderlands er på trappene

I forbindelse med sin opptreden på San Diego Comic-Con i år har Gearbox Entertainment kunngjort at de samarbeider med Genvid Entertainment (utvikleren av det kommende Silent Hill: Ascension) om å lage en Borderlands interaktiv strømmeserie.

Serien, som går under navnet Borderlands: EchoVision Live, skal ifølge VGC følge eventyrene til åtte turister som havner i fare etter å ha blitt strandet på Eden-6 under en Adventure Safari som skal følge i fotsporene til Vault Hunters. Det blir opp til "publikum fra hele verden" å avgjøre hvordan disse karakterene overlever og om de kan utvikle seg til potensielle Vault Hunters.

Det påpekes også at fansen vil ha en permanent innflytelse på historien i denne serien, og at kollektiv innsats vil føre til et felles resultat.

Det nevnes ikke noe om en tidslinje for dette prosjektet, men dette er bare ett av mange Borderlands prosjekter som er på trappene, ettersom vi nå vet at Borderlands -filmen får premiere i august neste år, og at en ny Borderlands -samling ser ut til å være på trappene takket være en vurderingsslipp.