En Knight Rider-film er på vei, og kommer fra Cobra Kai-skaperne

Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg og Josh Heald har blitt ganske godt kjent takket være deres innsats med å bringe Karate Kid -universet tilbake til livet gjennom Cobra Kai -serien. Trioen har helt klart en evne til å ta mer retrofranchiser og gi dem nytt liv, og det er det de snart skal gjøre igjen.

Dette blir riktignok ikke en kampsportfest, for det sies at trioen ønsker å lage en ny Knight Rider film på vegne av Universal. Ifølge The Hollywood Reporter skal alle tre sammen skrive manuset, mens bare Hurwitz og Schlossberg skal regissere prosjektet.

Det er ikke sagt noe om handlingen eller rollebesetningen, men Knight Rider er en ganske synonym og berømt historie, noe som betyr at vi igjen kan forvente å møte en actionhelt som kombinerer seg med en snakkende bil i forsøket på å redde dagen. Det vi ser ut til å vite er at filmen vil bli produsert av Kelly McCormick og David Leitch, sammen med Gary Barber og Chris Stone.

Er du spent på å se Knight Rider komme tilbake?