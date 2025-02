Ghibli-film laget ved hjelp av kunstig intelligens gjenoppliver kontroversen om misbruk av åndsverk

HQ

Enten vi liker det eller ikke, er kunstig intelligens allerede en del av hverdagen vår, selv om vi prøver å unngå det for enhver pris. Søkefeeden vår på internett er laget av KI, smarttelefonene og datamaskinene våre er allerede KI-drevne, og vi kjenner alle noen som bruker KI-verktøy på jobben jevnlig (eller som til og med har mistet jobben fordi en AI nå erstatter dem). Uansett må vi leve i denne virkeligheten, men friheten til å bruke kunstig intelligens slutter der individets rettigheter begynner.

Eller det burde den, særlig når det gjelder ting som kunstneres arbeid. Vi kan alle på et øyeblikk gjenkjenne arbeidet til for eksempel Studio Ghibli, et prisbelønt animasjonsstudio hvis filmografi er anerkjent og verdsatt over hele verden. Derfor gjør det vondt å se ting som at brukere på Twitter promoterer bruken av kunstig intelligens ved å lage en Ghibli-film laget av kunstig intelligens.

Problemet ville ikke vært annet enn anekdotisk hvis det ikke var for det faktum at disse kontoene og inntrykkene på sosiale nettverk kan omsettes i penger, slik at man oppnår en økonomisk fordel og dermed tilegner seg andres immaterielle rettigheter for å tjene penger på dem.

Uten en global avtale om lovgivning for denne typen "kreasjoner" vil det være vanskelig å sette en stopper for dem. Tror du at kunstig intelligens en dag vil kunne erstatte arbeidet og manuset til en film fra Studio Ghibli?