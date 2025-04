En live-action-film basert på leketøysbutikken Toys 'R' Us er under arbeid

HQ

Å si at Hollywood er en IP- og merkevaredrevet bransje for tiden, er kanskje en underdrivelse, ettersom mange produksjonsselskaper retter seg mot eksisterende kreative ideer og bruker dem som inspirasjon til nye filmer og serier. Dette har ført til rekordfilmer som Barbie og The Super Mario Bros. Movie, men også til langt mer underlige ideer som dagens tema.

Variety skriver at produksjonsselskapet Story Kitchen samarbeider med Toys 'R' Us Studios, film- og TV-divisjonen til det enorme leketøyselskapet, om å lage en film basert på butikken. Det stemmer, en live-action-film basert på Toys 'R' Us er i arbeid, og som en del av denne utviklingen har en teaser av hva vi kan forvente oss av den blitt delt.

Det hevdes at filmen vil se ut til å "fange barndommens undring i et moderne, fartsfylt eventyr", en som ser ut til å utforske den mer enn 70 år lange erfaringen og kunnskapen bak Toys 'R' Us-merket og navnet. Den har blitt beskrevet som en film av typen Night at the Museum, som også benytter seg av Jumanji, Barbie og andre leketøyinspirerte kreative tilnærminger.

Det er ennå ikke utpekt noen regissør eller noen rollebesetning, men det forventes at dette vil komme i løpet av de kommende månedene.