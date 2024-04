En live-action Scooby-Doo-serie kan komme til Netflix

HQ

Scooby-Doo forsøkte å surfe på live-action-bølgen lenge før det var kult. På begynnelsen av 2000-tallet ble to filmer basert på tegneserien gitt live-action-behandlingen, og mange har utvilsomt gode minner fra dem, og det er derfor ganske overraskende at det bare har vært et par andre mye mindre budsjett live-action-satsinger fra Scooby og gjengen de siste 20 årene, med de to som debuterte i 2009 og 2010.

Skal vi tro en rapport fra Variety ønsker Netflix å rette opp dette, ettersom streamingkjempen er nær ved å signere en avtale som vil se et live-action Scooby-Doo-show komme til streameren. Det sies å være et en times dramaprosjekt basert på tegneserien produsert av Warner Bros. Television. Handlingen for serien holdes hemmelig foreløpig.

Det er uklart hvem som vil bli valgt til å bli med i rollebesetningen for å bringe prosjektet til liv, men forhåpentligvis får vi vite mer snart hvis denne avtalen blir signert.