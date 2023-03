En live-action remake av The Aristocats er på trappene

HQ

Selv om vi ikke har sett en på en liten stund vet vi at Disney fortsatt vil lage remakes av mange av sine klassiske filmer. I år skal en live-action-versjon av The Little Mermaid slippes, og nå har vi fått bekreftet at en live-action-hybridversjon av The Aristocats er på trappene.

Aristocats ble opprinnelig utgitt i 1970, og fulgte en gammel dame som bestemte seg for å overlate alle sine verdslige eiendeler til kattene sine. Kattene ble deretter kidnappet av en misfornøyd butler, og det var opp til en haug med hunder og en hjemløs katt å redde dagen. Typiske animerte Disney-greier, egentlig.

Med tanke på "live-action-hybrid"-beskrivelsen knyttet til denne nye filmen er det sannsynlig at vi kommer til å se CGI-katter pluss noen ekte skuespillere i blandingen. Den eneste personen som er knyttet til prosjektet så langt ser ut til å være musikeren Questlove som skal regissere.

Kommer du til å se denne?