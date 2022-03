HQ

Det har blitt rapportert at en live-action Voltron-film er på vei, og har skapt nok oppmerksomhet blant Hollywood-produksjonsselskaper til at en budkrig nå er i gang for å sikre prosjektet. Det er blitt avslørt at filmen vil medskrives og regisseres av Red Notices Rawson Marshall Thurber, og at den produseres sammen med Todd Lieberman og David Hoberman fra World Events Productions, selskapet som sitter på Voltron-rettighetene.

Mens filmen fortsatt er tidlig i utviklingsfasen og leter etter et sted å lande, har det blitt bemerket i rapporten fra The Hollywood Reporter at Warner Bros. Universal og Amazon er med i budkrigen for prosjektet og at Netflix ikke er ute etter å sikre seg filmen.