En malware-svindel er forkledd som en Starfield-beta

Hvis du Googler Starfield åpen beta akkurat nå vil du ikke bare ikke finne noe offisielt relatert til spillet, men også et nettsted som bør få varsellampene til å lyse.

Hvis du går inn på det nettstedet (og vi anbefaler på det sterkeste at du ikke gjør det) kan du oppdage noen veldig åpenbare tegn på at dette ikke er legitimt i det hele tatt. Bare sørg for at du ikke klikker på nedlastingsknappen for den falske betaversjonen, da det helt sikkert kommer til å gi deg farlig programvare.

Det har ikke vært noen omtale av en Starfield-beta fra Bethesda, så ikke gå i en slik felle før du hører noe fra dem eller oss.

Takk, PC Gamer.