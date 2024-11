En maraton for å åpne Pokémon-samlekort oppnår en ny Guinness-rekord, og den har et veldedig formål i tillegg

HQ

30 innholdsskapere fra hele Europa har slått seg sammen med The Pokémon Company av en god grunn. Hva er målet? Å slå Guinness-rekorden for historiens største Pokémon-kortutpakking i forbindelse med lanseringen av Scarlet and Violet - Fulgurating Sparks-utvidelsen til Pokémon Trading Card Game.

De titusenvis av kortene som avsløres under direktesendingen, vil også bli nøye organisert i permer som vil bli donert til veldedige organisasjoner i forkant av høytiden, inkludert Barnardo's, KidsOut, Fondazione Banco Alimentare Onlus, Tafel Deutschland og Thyme Foundation.

"Det har vært et utrolig døgn med åpninger, og vi er begeistret over å ha oppnådd en så ambisiøs GUINNESS WORLD RECORDS-tittel sammen med et utrolig team av innholdsskapere", sier Peter Murphy, Senior Director of Marketing, The Pokémon Company International.