En massiv coffee table-bok om Xbox er på Kickstarter

Opp gjennom årene har vi sett mange luksuriøse og omfattende coffee table-bøker om ulike konsoller fra hovedsakelig Atari, Nintendo, Sega og Sony - ofte finansiert via Kickstarter. For tre år siden, på 20-årsjubileet for den første Xboxen, fikk Microsofts første konsoll også en slik bok med alle spillene, alt som er verdt å vite om maskinvaren, intervjuer med nøkkelpersoner, bilder av prototyper som aldri før har blitt vist og mye mer.

Prosjektet var svært populært og nådde med god margin Kickstarter-målet og til og med noen strekkmål. Siden da har skaperne fått mange forespørsler fra folk som vil ha boken, som ikke er tilgjengelig i handelen, og nå har de annonsert en ny crowdfunding-kampanje for et nytt opplag. Denne gangen vil det ikke være noen strekkmål eller lignende, bortsett fra at du kan få Gamer-taggen din i boken hvis du er en av støttespillerne.

Gå til Kickstarter for å legge inn ditt bidrag, og forhåpentligvis vil det føre til at du får denne massive coffee table-boken, fylt med gode minner.