En Monopoly-film er på gang

En filmatisering av Monopoly skal være under arbeid hos Lionsgate. Foreløpig er det ingen lanseringsdato, regissør eller stjerne(r) knyttet til prosjektet, men Hasbro hevder at de gleder seg til å se hva som blir produsert.

Alt dette skjer som følge av at Hasbro solgte eOne TV- og filmvirksomheten til Lionsgate for 500 millioner dollar. Dette inkluderte "et talentfullt team av ansatte, et innholdsbibliotek med nesten 6500 titler, aktive produksjoner for ikke-Hasbro-eid IP som 'The Rookie'-, 'Yellowjackets'- og 'Naked and Afraid'-franchisene, og eOne unscripted-virksomheten, som vil inkludere rettigheter til visse Hasbro-baserte serier som 'Play-Doh Squished'.

Dette salget er helt i tråd med vår strategi, og vi er glade for å kunne avslutte prosessen på en vellykket måte", sier Hasbro-sjef Chris Cocks. "Lionsgates ledergruppe har lang erfaring med underholdning og er dyktige til å skape verdier, og vi er glade for å ha funnet et så godt hjem for vår film- og TV-virksomhet eOne. Vi ser frem til å samarbeide med dem, spesielt om filmatiseringen av Monopoly."

Varemerker i familiedivisjonen som Peppa Pig, Clue, Transformers, Dungeons & Dragons og Monopoly kommer til å oppleve en betydelig utvikling på tvers av TV og film nå som avtalen er i boks.