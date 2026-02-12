En muskuløs kylling raser gjennom slagmarken i Kraftons nye fantasy-actionspill

Når du først ser på den filmatiske traileren for Project Windless, kan du feilaktig tro at det er et nytt edgy fantasy-actionspill som blander seg inn i en mengde som har bygget seg opp helt siden noen kombinerte ordene "Dark" og "Souls". Kraftons Montreal Studio har imidlertid klart å gi Project Windless i det minste en massiv differensierende faktor i hovedpersonen: en superbuff-kylling i menneskestørrelse.

Denne kyllingen er en ustoppelig kraft på slagmarken, og den knuser både vanlige soldater og store beist med letthet. Kampene ligner på actionspill i tredjepersonsformat som vi kjenner, som God of War, Black Myth: Wukong og alt derimellom.

Det er ingen utgivelsesdato for Project Windless, og siden det fortsatt har et prosjekt i navnet, regner vi med at det sannsynligvis er en stund før vi lærer mer. Det er interessant å se at dette spillet ser ut til å holde en seriøs tone, til tross for den kyllingaktige hovedpersonen. Sjekk ut traileren nedenfor :