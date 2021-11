HQ

Etter suksessen med Game & Watch: Super Mario Bros., er Nintendo nå tilbake med Game & Watch: The Legend of Zelda. 699 kroner koster denne herlige lille dingsen, og den inneholder The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link og The Legend of Zelda: Link's Awakening - samt en spesialversjon av Game & Watch-klassikeren Vermin med Link som spillbar figur. Under finner du noen bilder av da vi pakket ut herligheten tidligere i dag. Snakk om nostalgi!