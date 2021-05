En nærmere titt på Senuas antrekk i Senua's Saga: Hellblade II

Du ser på Annonser

Utviklerne hos Ninja Theory jobber for øyeblikket på minst to spill; Project Mara og Senua's Saga: Hellbalde II. Selv om de begge ble annonsert for omtrent 18 måneder siden vet vi knapt noe som helst om dem, og ifølge insidere har vi heller ikke så mye i vente fra dem på årets E3.

Men i går bestemte utviklerne seg for å lette litt på lokket og postet bilder på Twitter av klærne Senua har på i eventyret (her er det Senua-skuespilleren Melina Juergens som bærer dem, og masken er med på grunn av Covid-19) innen de scannes og digitaliseres til spillet. Ninja Theory har dog en beskjed til alle cosplayere som vil etterlikne looken:

"Cosplayers! This is an earlier, non-final look, so hold off on your sewing machines for now!"

Så noen endringer er altså ikke utelukket.

Hva synes du om dette antrekket?