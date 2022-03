En ny Alien-film uten Ridley Scott er på vei

HQ

Ridley Scott gir nå gradvis slipp på Alien-universet selv, og har ikke bare gitt grønt lys til en stor serie basert på helt nye hendelser og karakterer fra Fargo- og Legion-skaperen Noah Hawley, men nå også en hel spillefilm.

Som The Hollywood Reporter kan bekrefte, så pitchet regissør Fede Alvarez for en del år siden en idé til Scott om en spillefilm uten Ripley eller noen andre kjente karakterer. Og den ideen blir nå til virkelighet med Alvarez i regissørsetet.

Han har tidligere utmerket seg med remaken av The Evil Dead og Don't Breathe, og hele prosessen beskrives som følger:

"According to sources, Álvarez is a rabid fan of the franchise and casually pitched a take to Scott many years ago. The idea remained implanted in Scott's brain until late last year, when he called Álvarez out of the blue and asked him if he was still up for it. Álvarez didn't have to be asked twice."