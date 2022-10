En ny American Pie-film er på vei

HQ

American Pie var en gang en ganske het serie i Hollywood, og en rekke av de tidligere filmene ble faktisk store internasjonale suksesser. Studioet bak prøvde seg på en rekke spin-offs i flere omganger, men til slutt ble serien lagt i dvale. Nå gjør den imidlertid comeback.

The Hollywood Reporter kan bekrefte at en ny film er under utvikling, og at denne vil tilby "a fresh take" på seriens faste virkemidler.

Den nye filmen kommer fra manusforfatter og skuespiller Sujata Day, som tidligere har hatt suksess med serien Insecure og filmen Definition Please, som begge har blitt godt mottatt av kritikere.

Gleder du deg til en ny American Pie?