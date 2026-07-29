En ny animert Warhammer-serie vil dreie seg om Deathwatch

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Selv om man ikke bygger miniatyrer, maler dem eller kaster altfor mange terninger i bordspillet, har man sannsynligvis hørt om Warhammer takket være universets opptreden i Amazons serie «Secret Level». En episode full av nervepirrende action førte til massevis av nye Warhammer-fans, og Games Workshop ønsker å dra nytte av dette med en ny animert serie, samt en ny opptreden i «Secret Level».

Som avslørt i selskapets årsrapport samarbeider Games Workshop med Amazon Studios om å lage en ny animert serie basert på Deathwatch. Blur står for animasjonen av prosjektet, som skal skrives av John Orloff.

Deathwatch er en orden av Space Marines som skiller seg fra alle andre. De kommer fra flere ulike kapitler og er utelukkende opptatt av å jakte på Xenos (romvesener) uansett hvor de måtte dukke opp. Det faktum at Deathwatch-marinesoldatene ikke alle kommer fra ett og samme kapittel, betyr at vi kan forvente å se ulike personligheter og kampstiler i serien, i tillegg til en rekke av Warhammers fremmede arter som truer menneskelivet over hele galaksen.

Som nevnt er den nye episoden av «Secret Level» nesten ferdig, og den fokuserer på «Age of Sigmar»-universet. Som fantasiversjonen av «Warhammer 40 000» har «Age of Sigmar» noen kjente skapninger og raser, men har også sin egen unike identitet. Det blir spennende å se hvordan det blir tilpasset «Secret Level», og om det kan trekke like mange blikk mot Mortal Realms som Space Marine-episoden gjorde for «Warhammer 40 000».