En ny apeart er blitt oppdaget, gjemt blant tretoppene i skogene i Den demokratiske republikken Kongo

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En ny apeart, med iøynefallende, lyserøde og oransje lepper og mørk, svart pels, er funnet gjemt blant tretoppene i Den demokratiske republikken Kongo. Den er blitt fotografert og observert i skogene i Lomami nasjonalpark, og er blitt erklært som ny for vitenskapen.

De første observasjonene av apen kan spores tilbake til 2008, men på den tiden klarte forskerne bare å få tak i et uskarpt fotografi. At en art er ny for vitenskapen, betyr at den er offisielt registrert og funnet å være genetisk distinkt, ifølge BBC. Den var allerede kjent blant lokalbefolkningen rundt skogen, og hadde fått kallenavnet Likweli.

Junior Amboko, en doktorgradsstudent ved Florida Atlantic University, spilte en nøkkelrolle i letingen etter apen – som har fått det latinske navnet Colobus congoensis – og støttet et internasjonalt team av forskere i å finne og studere den.

Den tilhører den større gruppen av colobusaper, kjent for at de mangler tommel. Colobus congoensis er en planteetende ape, kjent for å være sky av natur og ofte observert i tretoppene. De spiser frukt og sies å være en «avgjørende del av økosystemet». «Vi tror de spiller en viktig rolle i bearbeidingen av frø og spiring i skogen», sier professor Kate Detwiler fra Florida Atlantic University.