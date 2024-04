En ny Asterix-film er under utvikling

HQ

Den ikoniske Asterix har blitt gjenstand for mange ulike prosjekter og verk opp gjennom årene, inkludert noen live-action-filmer. Den siste av disse hadde premiere i fjor og ble kjent som Asterix and Obelix: The Middle Kingdom, og uansett om du faktisk hadde sjansen til å se den filmen eller ikke kan du allerede nå glede deg til en oppfølger.

Variety melder at Studiocanal har gått sammen med Asterix-eieren Editions Albert René for å utvikle og produsere en sjette live-action-film i serien. Det er ikke sagt noe om plottdetaljer, rollebesetning eller når filmen har tenkt å starte innspillingen ennå, men den kommer i alle fall.

Alt dette kommer i tillegg til at Asterix får en animert Netflix-serie som forventes å komme neste år, samt en rekke spill, hvorav det siste, Asterix & Obelix: Slap Them All 2, debuterte i november 2023.