En ny Baywatch-serie er i produksjon

HQ

Husker du Baywatch? Serien som bidro til å sette både Pamela Anderson og David Hasselhoff på det internasjonale kartet i 243 episoder og to spillefilmer mellom 1989 og 2001. Husker du det? Det gjør vi også, og vi er ikke alene. For ifølge Deadline ser det ut som en nyinnspilling av den ikoniske badevaktserien er under bygging hos produksjonsselskapet Fremantle. Så langt er det ikke knyttet navn til prosjektet, noe som tyder på at det fortsatt er i en veldig tidlig fase, men studioet forsikrer oss om at alt går som planlagt.

Dette betyr at vi har en ny tolkning av en av verdens mest sette serier å se frem til i ikke altfor fjern fremtid. Vi i redaksjonen håper at den klarer å fange den samme følelsen som originalen gjorde på 90-tallet, selv om tidene har forandret seg og mye av det sannsynligvis ikke ville være mulig å lufte i disse mer følsomme tider.