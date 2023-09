En ny episode av The Gamereactor Show er ute nå!

HQ

The Gamereactor Show er tilbake! Den niende episoden av podcasten vår er nå publisert, og i den kan du høre meg og Alex diskutere den siste PlayStation State of Play og Nintendo Direct -sendingen, der vi snakker om våre favoritter og de mest etterlengtede annonseringene. I tillegg snakker vi om de nyeste spillene som lanseres i september, blant annet Mortal Kombat 1, Lies of P og The Crew Motorfest.

Det er mye å snakke om, så du kan høre den siste episoden av The Gamereactor Show nedenfor, eller på Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts eller Amazon Music/Audible.