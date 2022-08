En ny episode av The Sandman overrasker på Netflix

HQ

Det har vist seg ekstremt vanskelig å lage gode TV-serier av tegneserier, så med tanke på både konseptet i og stilen til Neil Gaimans The Sandman-tegneserie er det ikke rart mange var skeptiske da Netflix sa de jobbet på en live action-tolkning av den. Derfor er det ekstra deilig å se at serien har fått en god mottakelse på streamingtjenesten, og enda bedre at vi overraskes med mer.

For en to-delt spesialepisod av The Sandman har plutselig dukket opp på Netflix. Nærmere bestemt er det en animert episode kalt og basert på A Dream of A Thousand Cats' interresante katte-historie, samt en live-action-del basert på Calliope hvor Melissanthi Mahut, Arthur Darvill og fler gjør sin tolkning av den fangede musen.