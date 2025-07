En ny film om Dommer Dredd er under arbeid fra regissør Taika Waititi

En ny Judge Dredd -film er under arbeid, og Taika Waititi er allerede tilknyttet som regissør. Prosjektet har også fått en manusforfatter i Drew Pearce, mannen som nylig er kjent for å ha skrevet Fall Guy og Mission: Impossible - Rogue Nation.

The Hollywood Reporter viser til kilder som sier at både Pearce og Waititi vokste opp med den voldelige britiske tegneseriefiguren Judge Dredd og har prøvd å jobbe sammen på et prosjekt i årevis.

Judge Dredd, som er en politibetjent i en dystopisk fremtidsby kalt Mega-City One hvis du ikke visste det, har sett to tidligere live-action adaptasjoner. En med Sylvester Stallone i hovedrollen, og en annen - mer elsket - filmatisering med Karl Urban ved roret og et manus skrevet av Alex Garland.

Det er ennå ikke satt noen dato for lansering av en ny film på Dredd, men hvis du er en fan av dommere, juryer og bødler, bør du følge med her.