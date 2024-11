En ny italiensk superbilprodusent vil debutere i 2025

HQ

Det finnes så mange historiske og ikoniske italienske superbilprodusenter at man skulle tro det ikke var behov for flere. Uansett vil verden i 2025 møte Giamaro Automobili, ettersom selskapet for tiden er i ferd med å utvikle et quad-turbo V12-monster som de vil presentere om rundt seks måneder.

Vi vet ikke noe mer om denne modellen ennå, ettersom Giamaro bare har teaset hva som kommer i en video på sin hjemmeside. I videoen nevnes V12 quad-turbo-oppsettet, og det loves også at den fullstendige avsløringen vil skje 22. mai 2025, noe som betyr at vi vet nøyaktig hva denne utrolig kraftige bilen vil by på om et halvt år.

Motor1 har publisert en rapport om denne kunngjøringen, og skriver at deres italienske team har hørt rykter om at Giamaros motor vil ha en effekt på 2000 hk, noe som vil gjøre den til en av de kraftigste bilene i verden. Vi får se om det viser seg å stemme om noen måneder.

