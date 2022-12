En ny karakter avslørt for The Super Mario Bros. Movie

HQ

HQ

Ganske mange Mario-karakterer ble presentert i den nyeste traileren (se ovenfor) til The Super Mario Bros. Movie, men det ser ut til at Nintendo og Illumination fortsatt har noen overraskelser på lur. Dette er nå avslørt takket være en noe uventet kilde; McDonalds i Japan.

I nytt reklamemateriell for kommende Happy Meal-leker basert på filmen, avsløres det at Lumas fra Super Mario Galaxy vil være med. Vi vet ikke hvor stor rolle disse stjernene vil ha, men vi tipper at det vil være noe betydelig med tanke på at de får et leketøy.