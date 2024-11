En ny karakter vil bli introdusert på slutten av Sonic the Hedgehog 3

HQ

Sonic the Hedgehog-serien er overfylt av karakterer, både venner og fiender, men Paramount Pictures og regissør Jeff Fowler har håndtert dette på en smart måte i filmuniverset, uten å overvelde seerne. I stedet har de på slutten av de to filmene som hittil er utgitt, avslørt hvem vi vil få møte neste gang.

Miles "Tails" Prower dukket således opp på slutten av den første filmen, før han dukket opp i Sonic the Hedgehog 2. Det endte i sin tur opp med å gi oss et glimt av Shadow the Hedgehog - som fortsatte med å bli en av hovedpersonene i Sonic the Hedgehog 3. Så ... vil de følge den tradisjonen når den tredje filmen har premiere 20. desember?

Svaret er faktisk ja, og til Entertainment Weekly sier Fowler :

"Det er morsomt å se fan-debattene på nettet om hvem som kommer neste gang, hvem som kommer til å bli ertet på slutten av filmen. Vi har mange av de samme samtalene. Vi har alle våre favoritter på filmskapersiden, og vi argumenterer alle for at "det burde være den eller den". Det er gøy å holde den forventningen oppe. Denne filmen er ikke annerledes når det gjelder å tease for nye karakterer."

Så når det er sagt, la oss bare begynne å spekulere i hvem som dukker opp på slutten denne gangen? Hvis det er fiender, ville Metal Sonic eller Rouge the Bat være et godt bud, men det kan selvfølgelig like gjerne være venner av Sonic som Amy Rose eller Big the Cat. Men etter reaksjonene på sosiale medier å dømme, håper mange fans på den mer obskure (men elskede) og futuristiske Silver the Hedgehog, som dukket opp i det heller svake plattformspillet Sonic the Hedgehog fra 2006.

Hvem tror du på og håper på?