En ny live-action Dora the Explorer har fått skuespillere

Dora the Explorer fikk relativt nylig en live-action-versjon, da Isabela Merced fikk rollen som den ikoniske unge eventyreren i en film fra 2019. Men det ble ikke noe av den live-action-filmatiseringen, selv om dette ikke har avskrekket Paramount og Nickelodeon fra å prøve å gjøre Dora live-action igjen.

Hollywood Reporter har rapportert at You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah's Samantha Lorraine har blitt tappet som den neste live-action Dora, hvor hun vil spille hovedrollen og lede rollebesetningen i et spillefilmprosjekt for Paramount + og Nickelodeon.

Prosjektet har arbeidstittelen Dora and the Search for Sol Dorado, og Dora og fetteren Diego skal dra inn i Amazonas i et forsøk på å finne den eldgamle skatten Sol Dorado før en fiende gjør det. Det er foreløpig ikke kjent hvem som skal spille Diego, eller hvordan produksjonsselskapene vil takle live-action Boots og Swiper, og de forskjellige andre ikke-menneskelige karakterene fra det animerte showet.