En ny Mario Kart kunngjort for Nintendo Switch 2

Så skjedde det endelig, akkurat som alle ryktene sa. Nintendo har nå annonsert og vist frem Switch 2, og alt i form av lekkede bilder og informasjon ser ut til å ha vært korrekt. Det inkluderer at det første (og hittil eneste) spillet vi fikk et glimt av, var et nytt Mario Kart - som det også gikk rykter om.

Vi vet ingenting om dette Mario Kart ennå - ikke engang tittelen, selv om Mario Kart 9 virker sannsynlig - men det er lovet en Nintendo Direct i april, hvor vi forhåpentligvis får se mer. Det samme ryktet som sa at en ny Mario Kart ville bli vist sammen med konsollen (noe som stemte), sier også at spillet nå vil ha et live service-oppsett og vil bli kontinuerlig utvidet gjennom den neste Nintendo-generasjonen med alt fra førere til baner, power ups, karts, spillmoduser og mye mer.

Forutsatt at dette Mario Kart slippes ved konsollanseringen, noe som virker ganske sannsynlig siden det nå har blitt vist frem, hvor sannsynlig er det at du vil kjøpe det?