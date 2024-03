En ny Nintendo Switch-emulator har noen triks i ermet for å unngå å bli saksøkt

HQ

Yuzu, den mest populære Switch-emulatoren der ute, ble nylig lagt ned, og vi ser allerede at en ny emulator er klar til å ta dens plass.

Suyu ønsker å unngå et lignende søksmål fra Nintendo, og forbereder seg på å bruke noen juridiske smutthull for å unngå det. "Suyu befinner seg for øyeblikket i en juridisk gråsone som vi prøver å jobbe oss ut av", sier Discord-moderator Sharpie til Ars Technica. "Det finnes flere planer og muligheter for hva vi skal gjøre videre. Ting organiseres og planlegges fortsatt."

Planen er i stor grad å unngå å fremme piratkopiering, ikke inkludere offisielle veiledninger om hvordan man laster ned opphavsrettsbeskyttede spill, og ikke tjene penger. Ved å unngå disse tre ulempene med Yuzu kan Suyu forhåpentligvis eksistere uten å bli bombardert av juridiske angrep fra Nintendo.