En ny Planet of the Apes-film kommer i 2027

Kingdom of the Planet of the Apes ga oss en retur til en verden styrt av sjimpanser tidligere i år, og selv om den kanskje ikke vant over fans og kritikere like mye som Matt Reeves-trilogien, viste den seg å være populær og lønnsom nok til å få enda en film, ser det ut til.

Nå har vi et utgivelsesvindu for den andre filmen i Wes Ball-trilogien. I et intervju med The Hollywood Reporter bekreftet Steve Asbell, sjef for 20th Century Studios, at det kommer en ny Apes-film i 2027. Han gikk ikke inn på mange detaljer, og slapp avsløringen tilfeldig da han snakket om kommende Avatar- og Predator-prosjekter.

I den første filmen i denne nye trilogien, Kingdom of the Planet of the Apes, så vi en verden som var langt borte fra Cæsars tid. Vi ble introdusert for Noah og Proximus Caesar, en ape som ønsket å skape et kongerike. Vi får se hvor serien tar veien videre, men vi ser for oss at den blir større for hver film og sakte vokser seg nærmere en fullt fungerende sivilisasjon av aper.