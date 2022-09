En ny Planet of the Apes-film er offisielt på vei

HQ

Vi anbefaler på det sterkeste å sjekke ut den nyeste Planet of the Apes-trilogien, som fremstår helt strålende den dag i dag, og de tjente gode penger også, så det er ingen overraskelse at franchisen fortsetter.

Det har blitt avslørt via en pressemelding at den nye filmen heter Kingdom of the Planet of the Apes, og at det blir Maze Runner-regissør Wes Bal som skal stå for det hele. I tillegg vil The Witcher-stjernen Freya Allen spille en sentral rolle sammen med Owen Teague.

Filmen kommer i 2024, og det er også et nytt bilde du kan se nedenfor. Det er foreløpig ikke kjent om denne filmen vil knyttes direkte til Matt Reeves sine tidligere filmer, men den ser ut til å finne sted i samme versjon av universet.

"Planet of the Apes is one of the most iconic and storied science fiction franchises in film history, as well as being an indelible part of our studio's legacy- With Kingdom of the Planet of the Apes, we are privileged to continue the series' tradition of imaginative, thought-provoking cinema, and can't wait to share Wes' extraordinary vision for this new chapter with audiences in 2024."