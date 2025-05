En ny rivalisering oppstår i McLaren, men de er ikke bekymret... ennå.

HQ

Den nåværende Formel 1-sesongen har ikke gått så bra for verken Max Verstappen, Lewis Hamilton eller Carlos Sainz, men er det én ting som er sikkert, så er det at McLaren trives (188 poeng), allerede med et stort forsprang på Mercedes (111) og Red Bull (89). Men få kunne ha spådd at det ville være den 24 år gamle australske sjåføren Oscar Piastri, og ikke Lando Norris, "Papaya"-føreren som leder listene etter fem løp, med en ledelse på ti poeng.

Norris var den nærmeste konkurrenten til Max Verstappen, men etter å ha hevdet den første seieren i Australia, har briten alltid endt bak sin yngre australske lagkamerat, som har tre seire og fire pallplasser etter fem løp.

- Jeg tror jeg selv liker å være i en posisjon hvor jeg blir jaget, for normalt sett betyr det at du gjør noe riktig, sa Piastri. "Jeg er ganske avslappet, avstanden er veldig liten og vi er bare på runde fem eller seks nå, så jeg er ikke så bekymret for det", la han til, og bemerket at "det føles egentlig ikke så mye annerledes" å lede mesterskapet.

Norris sa også at han " ikke er bekymret i det hele tatt" for å være bak Piastri, men innrømmet samtidig at han " har gjort noen feil" og at han ikke er på det nivået han trenger å være. Om lagkameraten sier han: "Han gjør en god jobb, og han fortjener det. Ikke noe mer enn det - jeg tror ikke så mye på det med momentum, det er bare min mening." Det blir interessant å se hvordan stillingen utvikler seg mellom de to førerne, og vi får se det live i Miami Grand Prix denne helgen.