En ny Silent Hill-film er på vei

Ikke nok med at det ryktes om at Konami har interesse i Silent Hill-serien igjen, nå er marerittet også på vei tilbake til det hvite lerretet. Christophe Gans - som også regisserte Silent Hill-filmen fra 2006 - fortalte nemlig overfor franske AlloCiné at han lager film av både Project Zero og Silent Hill:

"I have two horror film projects with Victor Hadida. I am working on the adaptation of the video game Project Zero (Fatal Frame) The film will take place in Japan. I especially don't want to uproot the game from its Japanese haunted house setting. And we're also working on a new Silent Hill. The project will always be anchored in this atmosphere of a small American town, ravaged by Puritanism. I think it's time to make a new one."

Filmen fra 2006 ses som en av de mer suksessfulle filmatiseringene av et TV-spill, men det samme kan ikke sies om oppfølgeren Silent Hill: Revelation som ble sluppet i 2014.