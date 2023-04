En ny Street Fighter-film er i produksjon

HQ

Filmer basert på spill har lenge lidd av et notorisk dårlig rykte, med Street Fighter-filmen fra 1994, med Jean Claude Van-Damme i hovedrollen som Guile, som en av de verste. Men med innsatser som Netflix 'Castlevania, The Last of Us på HBO Max og den animerte The Super Mario Bros. Movie rundt hjørnet, ser gjenopplivingen av videospill på storskjerm ut til å skje. Nå ser det ut til at Street Fighter-serien er i ferd med å gjøre hoppet også.

Deadline var først ute med å melde at produksjonsselskapet Legendary Entertainment (Dune, Detective Pikachu, Watchmen, Nolans Batman-trilogi) har kjøpt film- og TV-rettighetene til Street Fighter-serien. En første film er angivelig allerede i produksjon, og selv om vi ikke vet mer enn det, gjør Legendary det klart at alle produksjoner vil bli utviklet med Capcom for å oppnå størst mulig troskap til kildematerialet.

La oss bare håpe resultatet er bedre enn de siste Capcom-tilpasningene Monster Hunter og Resident Evil ...