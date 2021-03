En ny Tomb Raider-kokebok annonsert

Du ser på Annonser

Om du har savnet Tomb Raider så har Square Enix gode nyheter (i en annen forstand enn man skulle tro) til deg. For det er absolutt ikke et nytt spill, men en kokebok de har å tilby nå. Lara Croft sin egen kokebok heter "The Official Cookbook and Travel Guide" og tilbyr oppskrifter hun har kommet over på sine mange reiser. Vi har imidlertid ikke fått noen lanseringsdato på denne, og omslaget er heller ikke helt bestemt enda.

Liker du kokebøker basert på spill?