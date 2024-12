En ny Treasure Island-film er under arbeid hos Disney.

HQ

En ny versjon av Treasure Island er satt til å være i arbeid hos Disney. Tidligere har Musen filmatisert Robert Louis Stevensons roman Skatteøya i 1950, med Robert Newton som Long John Silver og Bobby Driscoll som Jim Hawkins.

Deretter fikk vi den animerte spillefilmen Treasure Planet, som viste seg å være en av dødsstøtene for Disneys 2D-animerte satsinger. Ifølge The Hollywood Reporter satser Disney på live-action igjen for denne nye filmatiseringen.

Denne gangen vil den bli regissert av Tyler Nilson og Michael Schwartz, paret bak The Peanut Butter Falcon. De to unngår ofte store studioer, og foretrekker å gå indie-ruten for å lage filmene sine, men de er klare til å komme tilbake ombord med Disney for denne filmen.

"Det er en australsk surferversjon av Treasure Island, og hvis de [Disney] noen gang lager den, ville det vært så gøy. Den har den samme stemningen som oss, og det finnes familie, brorskap, drama og outsiderenergi", sier Schwartz.

Det er ingen lanseringsdato for filmen ennå, så hold utkikk mens vi gleder oss til denne nye filmatiseringen av en klassisk roman fra 1800-tallet.