En ny tredjepersonskamera-mod for Baldur’s Gate III lar deg tilføre litt BioWare-preg til din siste gjennomspilling

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Selv om Baldur's Gate III fortsatt er et av de beste rollespillene som har kommet ut de siste årene (og kanskje noensinne, avhengig av hvem du spør), har det vært noen hindringer for å få noen fans av sjangeren hekta. Den turbaserte kampen skremte noen bort, og kameraet sett ovenfra ødela innlevelsen for andre. Vi har allerede en mod for sanntids-kamp, og nå kan du kombinere den med Relysias «True Third-Person Camera.

Denne moden gjør akkurat det navnet tilsier. Den lar deg slippe å se på karakterenes hoder og plasserer i stedet kameraet bak dem, noe som gir hele opplevelsen en helt ny kontekst. Det får verden til å virke mye større, og vil garantert gjøre større fiender enda skumlere når du må møte dem på nært hold. Moden er designet for å fungere med kontrollere, men kan også brukes med tastatur og mus hvis du har en WASD-bevegelsesmod.

Selv om det snart er tre år siden lanseringen av Baldur's Gate III, er det tydelig at folk fortsatt er besatt av spillet. Det kommer ikke mer offisielt innhold fra Larian, men med støtte for mods og et engasjert fellesskap er det flere fan-lagde prosjekter på gang som kan gi gruppen vår nye eventyr i nær fremtid.