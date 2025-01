En nyere og bedre versjon av Switch eShop har blitt lansert

HQ

Hvis du er en vanlig Switch-bruker, er sjansen stor for at du har støtt på noen problemer når du leter etter et nytt spill. Det kan være vanskelig å finne frem blant hundrevis av nye titler som spammer feeden din, og grensesnittet har ikke blitt oppdatert siden 2017.

Her kommer Better eShop, en fan-skapelse laget av folkene på Nintendo Life. Better eShop ble bygget på mindre enn en uke, og gjør i hovedsak surfeopplevelsen jevnere, med mange funksjoner som fansen har bedt Nintendo om i årevis.

Selv om dette ikke er en offisiell butikk, vil du bli ledet tilbake til den riktige eShop når du er klar til å kjøpe spillet ditt. Nintendo Life erkjenner at Nintendo kan komme til å mislike dette nettstedet, men de har fortsatt planer for fremtiden til Better eShop, inkludert å legge til ønskelistefunksjonalitet og brukeranmeldelser.