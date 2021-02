En oppdatering kommer til Puyo Puyo Tetris 2 i dag, bringer fire nye karakterer og mer

Du ser på Annonser

Sega har nylig annonsert at en oppdatering inntar Puyo Puyo Tetris 2 i dag. Denne gangen kommer det fire nye spillbare karakterer i tillegg til at tre nye sanger blir lagt til. Det kommer også en ny fargeblind-modus med diverse innstillinger, som vil gjøre spillet mer tilgjengelig for de som er fargeblinde.

I tillegg har noen "Challenge Rules", som kun var tilgjengelig i singleplayer, blitt lagt til i multiplayer og online-moduser også, så nå kan du nyte disse utfordringene med andre spillere.

De nye karakterene er:

Serilly

Rafisol

Strange Klug

Yu & Rei

De nye sangene er:

"Request from Puyopuyo"

"Watashi wa Ubou, Nanimo Kamo!" (Rafisol BGM)

"Akaki Sakebi no Hadou!" (Strange Luke BGM)