En oppfølger til It Follows har blitt avslørt.

It Follows fra 2014 er en av de største kultskrekksuksessene det siste tiåret. Filmen følger en jente som får den verste kjønnssykdommen man kan tenke seg i form av et paranormalt vesen som kan ta form av hvem som helst, men som alltid prøver å finne henne, og skapte en sterk følelse av uro hele veien.

Oppfølgeren produseres av Neon (ifølge Variety), og ser ut til å begynne innspillingen i 2024. Både regissør David Robert Mitchell og Maika Monroe, som spilte hovedrollen i den første filmen, kommer tilbake.

Filmens tittel er angivelig They Follow, noe som kanskje indikerer at vi får se flere skapninger denne gangen. Har du sett den første It Follows, og gleder du deg til oppfølgeren?