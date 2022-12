En oppfølger til Violent Night ser ut til å være spikret

Violent Night hadde kinopremiere tidligere denne måneden og byr på en ikke så god jul. I hovedrollen som julenissen finner vi David Harbour (Stranger Things) som skal levere gaver til barna når han plutselig befinner seg midt i en gisselsituasjon.

Heldigvis vet nissen at du ikke kan lage omelett uten å knuse noen egg (og med egg mener vi kroppsdeler!), og dette har ført til en kassasuksess. Faktisk har den voldelige julenissen blitt så populær at det nå er ganske sikkert at David Harbours nisse kommer tilbake igjen for flere blodige juler. I et intervju med Collider sier Violent Night-produsenten Kelly McCormick følgende:

"We're hoping to start working on a 'Violent Night 2,' if everything goes well the next few weeks. We have a tendency to just keep our heads down and focus on what's in front of us, or near. So yeah, that's kind of it. We're in it. We still have two and a half months of work to do on this one."

Vi ville ikke hatt noe imot å tilbringe en ny jul med denne brutale nissen, hva med deg?