Én person er bekreftet omkommet og flere andre savnes etter at en båt kantret i San Francisco-bukten

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Etter at en tre-dekkers pontongbåt kantret på tirsdag, har minst én person omkommet, og to til er meldt savnet av myndighetene. Lokale nyhetskanaler viste båten synke under vannoverflaten i San Francisco-bukten, nær Alcatraz-øya.

Ifølge Reuters sa brannsjef Dean Crispen i San Francisco at elleve redningsfartøy lette etter de savnede, men at de ikke hadde klart å finne dem da han holdt pressekonferanse. Årsaken til forliset er ukjent, og rykter om brann om bord på båten er siden blitt avkreftet.

Av de totalt 19 passasjerene kom 13 seg trygt i land, mens tre ble fraktet til sykehus. Én person omkom dessverre, og to til er meldt savnet. «Vi gjennomfører fortsatt en aktiv søk- og redningsaksjon i området. Vi har 11 fartøy på vannet som deltar i søket. Vi kommer til å fortsette i flere timer for å sikre at vi finner disse to savnede personene, hvis mulig,» sa Crispen.