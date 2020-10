En Pikmin 3 Deluxe-demo er nå tilgjengelig på eShop

Du ser på Annonser

Er du nysgjerrig på Pikmin 3 Deluxe, men usikker på om det er noe for deg? Da har vi en god nyhet til deg. I går kveld skrev nemlig Nintendo på Twitter at en demo nå er tilgjengelig på eShop:

"A demo for #Pikmin 3 Deluxe will be available this evening on Nintendo #eShop! The demo version features save-data transfer with the full game! Completing it also gives immediate access to the Ultra-Spicy difficulty mode in the full game, and other perks!"

Det beste med denne er at du får beholde progresjonen din fra demoen når du eventuelt kjøper fullversjonen. Vi anbefaler å laste den ned og sjekke ut spillet, for det er virkelig et unikt og gøyalt spill.

Pikmin 3 Deluxe slippes til Switch den 30. oktober.