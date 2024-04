En Playdate-utvikler har laget et spill for å fri til partneren sin

HQ

PlaySide Studios-spilldesigneren Aaron Leigh Nielsen har brukt sitt talent for å lage spill til å skape en kort opplevelse for Playdate-systemer med en mye sunnere agenda. Spillet har Nielsen brukt til å fri til partneren sin, og han har nå delt historien bak prosjektet på X.

Nielsen har brukt de siste seks månedene på å lage Playdate-spillet, som har fått det passende navnet Love Letter, før han presenterte det for partneren sin. Han forteller at det startet som en serie enkle plattformnivåer, men at det etter hvert utviklet seg til å bli en "mer hi-score-basert arkadeopplevelse". Idéen var at spillerne skulle levere de riktige brevene i riktig postkasse for å oppnå høyere poengsum, få en multiplikator til å vokse og få tidsbonuser, men dette var egentlig bare et knep, for de aktuelle brevene skulle til slutt stave spørsmålet "Vil du gifte deg med meg", et stikkord som Nielsen brukte til å gi partneren sin en ring.

For å gjøre en lang historie kort, er Nielsen og partneren hans nå forlovet, men du kan lese litt mer om utviklingen av Love Letter nedenfor.