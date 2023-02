En Portal-fanremake gjør grafikken og gameplayet bedre

HQ

Remakes og remasters er ganske vanlige syn i dag, og med Metroid Prime Remastered og Dead Space Remake som beviser at oppdaterte versjoner av klassiske spill kan være ekstremt gode har mange spillere øynene på den neste store hiten.

Ikke at det alltid trenger å være noe offisielt fra utviklerne selv, for Portal: Another Slice, som er en Portal-nyinnspilling som utvikles av fans av spillet fra 2007, virker absolutt verdt å holde øynene på. Med oppdatert grafikk som etterligner den nedslitte stilen til Portal 2 og forbedret gameplay ser det ut til at Portal: Another Slice vil gi oss litt mer enn bare en visuell overhaling.

Portal: Another Slice er også satt til å inkludere nye oppgaver og utfordringer som ikke engang var i den opprinnelige Portal-opplevelsen. Mange av disse forbedringene vil komme fra Portal 2, men igjen vil det være elementer som er helt ferske for franchisen.

Portal: Another Slices internettside har bare blitt lagt ut nylig, så vi forventer ikke en full utgivelse når som helst snart, men hvis du leter etter et interessant, fan-laget remake-prosjekt å holde øye med kan dette være det.