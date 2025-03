En Power Rangers -serie er under arbeid hos Disney

Det er Morphin-tid! Disney+ jobber med en live-action Power Rangers TV-serie, og er for tiden på utkikk etter Percy Jackson and the Olympians showrunners Jonathan E. Steinberg og Dan Shotz for å produsere, skrive og fungere som showrunners for serien. Hasbro, eieren av Power Rangers, vil også produsere serien.

HQ

Serien Power Rangers har hatt mange ulike utgaver i løpet av de tiårene som har gått siden den første serien kom ut, og er et fast innslag i manges barndom, enten du så på da de fikk dinosaurenes krefter eller da de kunne forvandle seg til biler.

Denne nye live-action-serien vil igjen gi nye fans sjansen til å bli kjent med Power Rangers uten å måtte gå tilbake og se de eldre seriene. Ifølge The Wrap er serien også en del av Hasbros bredere strategi for å produsere TV-serier, filmer og annet basert på selskapets mest ikoniske merkevarer, inkludert TV-seriene Magic: The Gathering og Dungeons & Dragons.