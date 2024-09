En Reacher-spinoff-serie er på vei

HQ

Amazon satser virkelig alt på Reacher-serien. Etter et par utmerkede serier og en tredje på vei, rapporteres det nå at Prime Video er i ferd med å utvikle en spinoff-serie som også skal føye seg inn i rekken.

I følge Variety nevnes det at spinoff-serien blir skrevet av den samme personen som overførte Jack Reacher-romanene til TV-formatet for Prime Video, da Nick Santora styrer prosjektet. Det er uklart om Santora også vil dukke opp i serien, slik han for tiden gjør på hovedserien Reacher.

Det er ennå ikke gitt noen informasjon om handlingen, men det er kjent at den vil dreie seg om Maria Stens rollefigur Frances Neagley, som ble kjent i sesong 2 av Reacher som en av tittelstjernens nære venner og tidligere militære skvadronkamerater.

