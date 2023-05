En rekke gater i Las Vegas er nå oppkalt etter Pokémon.

HQ

I en ganske merkelig utvikling har et Las Vegas-basert husutviklingsfirma sett til The Pokémon Company for inspirasjon for å navngi gatene de har til hensikt å gjøre om til hjem.

Som rapportert av Polygon, har Harmony Homes bestemt seg for å oppkalle en rekke gater etter Generation 1 Pokémon, og årsaken til denne beslutningen dreier seg om utfordringene med å lage gatenavn som ikke allerede er brukt i den raskt voksende byen.

Derfor kan folk nå besøke steder som Squirtle Lane og Snorlax Lane, og andre steder er også oppkalt etter Jigglypuff, Charmander og Charizard, og Jigglypuff har til og med fått æren av å bli valgt som navn på hovedgaten i boligområdet.

Byggeleder hos Harmony Homes LLC, Andrea Miller, sa til KLAS 8 News Now: "Når jeg hører Jigglypuff, fniser jeg. Når du kommer hjem fra jobb og har hatt en dårlig dag og må svinge inn på Jigglypuff Lane, får det deg til å smile."

Forhåpentligvis vil disse navnene bli værende når byggingen er ferdig.