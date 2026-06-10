En restaurering av en ny Ford Escort vil koste deg over 400 000 euro

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Ford Escort er offisielt tilbake, men ikke på den måten du kanskje trodde. For denne har et bedre kraft-til-vekt-forhold enn en Porsche 911 GT3, og den vil koste mer enn 400 000 euro.

Denne nye bilen er offisielt utviklet av Boreham Motorworks med støtte fra Ford selv, og den heter Escort Mk1 RS. Det er ikke en restomod, men en helt ny bil inspirert av Mk1 Escort fra 1960-tallet.

Motoren er Borehams egen TEN-K-motor, en 2,1-liters V4 med 325 hestekrefter, som angivelig går opp til 10 000 o/min. Siden bilen bare veier 895 kilo, bør den faktisk være ganske rask.

Selv om den ser bemerkelsesverdig lik den originale Escort ut, har strukturen under blitt kraftig omarbeidet. Akselavstanden er forlenget, chassisets stivhet er økt med 50 %, og en ny bakaksel i aluminium og titan reduserer ufjæret vekt dramatisk.

Alt dette har selvfølgelig en svimlende pris. Escort Mk1 RS starter på rundt 415 000 euro før kundene begynner å legge til ekstrautstyr. Det skal bare bygges 150 eksemplarer, og etterspørselen ser ut til å ha vært så stor at alle produksjonsplassene angivelig ble reservert nesten umiddelbart.